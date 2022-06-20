اليوم السابع
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تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبى إلى "مدينة إكسبو دبى"

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:50 م
تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبى إلى "مدينة إكسبو دبى" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الإثنين، تحويل موقع معرض إكسبو 2020 دبي إلى "مدينة إكسبو دبي"، وذلك بعد النجاح الذي حققه المعرض وزيارته من أكثر من 24 مليون زائر، مما شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً.

 

وحسب موقع العين الإخبارى، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في تويتر: "الإخوة والأخوات… بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي 2020… الذي زاره أكثر من 24 مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر 170 عاماً.. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى (مدينة إكسبو دبي).. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

 

وأكد أن مدينة إكسبو دبي ستكون صديقة للبيئة وللتقنية والاقتصاد، وأن سحر إكسبو سيبقى مستمراً، وقال: "مدينة إكسبو دبي ستكون مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للعائلات.. صديقة للتقنية ..صديقة للاقتصاد.. المدينة المرتبطة بميناء ومطارين والمرتبطة بأجمل الذكريات لملايين البشر .. سيبقى سحر إكسبو مستمراً .. ستبقى قبة الوصل .. وستبقى شلالات إكسبو.. وسيبقى جناح الإمارات وجناح ألف وجناح تيرا..".

 

وأشار إلى أن مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً ومركزاً عالمياً للمعارض، وقال: "مدينة إكسبو دبي ستضم متحفاً جديداً.. ومركزا عالميا للمعارض.. ومقار شركات اقتصادية ضخمة.. وأجنحة السعودية والمغرب ومصر وغيرها .. وستكون مدينة مليئة بالنشاط الاقتصادي.. ومليئة بالبهجة لأطفالنا وأسرنا بإذن الله.. ستكون مدينة تمثل حلم كل مدينة..".

 


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