تأجيل استئناف النيابة على براءة تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد لـ21 أغسطس

كتب أحمد حسني

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف النيابة على براءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة الصعيد، لجلسة 21 أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.

وكان تامر أمين قال في برنامجه "الصعايدة بيخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم مش عشان يتعلموا ويتوظفوا".

يشار إلي أن الإعلامي تامر أمين كان قد قدم اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه قائلا: "أقدم اعتذارا واضحا وصريحا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها".