بسبب 20 جنيها.. مصرع عامل على يد جاره في الدقهلية (فيديو وصور)

الدقهليه- مرام محمد

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له، تغطية خاصة لحادث مقتل عامل فى مقتبل العمر يدعى أحمد محمود زنون، من قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، والذي يبلغ من العمر 28 سنة، ولقي حتفه على يد أشخاص تعدوا عليه بالضرب بحجر وقطعة خشب، ما أسفر عن كسر في الجمجمة، وتم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه متأثراً بجراحه، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





وقالت زوجة العامل المتوفي، إنها كانت عائدة برفقة زوجها، وفوجئت بأشخاص قطعوا عليهم الطريق نظراً لوجود خلافات بينهم على قيمة أرغفة خبر بقيمة 20 جنيها، وتشاجروا معه وقام أحدهم بضربه بحجرعلى رأسه، ما أسفر عن مصرعه.



وأضافت خالة الشاب المتوفي، أن المشاجرة حدثت على مراحل، حيث قامت سيدة بضرب الشاب المتوفي بالحذاء لخلاف على قيمة أرغفة خبز، وتم إنهاء الخلاف وتطور الشجار مرة أخري بينه وبين والد السيدة، ما أدى لوفاته.



وأكدت والدة الشاب المتوفي، أن نجلها لقى حتفه دون ذنب اقترفه، حيث إن المعتدين على نجلها لم يكترثوا بتوسلات زوجة نجلها لتركه فقاموا بالتعدى عليها أيضا واستمروا في مطاردة شقيق الشاب القتيل حتى قسم الشرطة، بعد أن حاول الاحتماء بداخله هربا من تعديهم عليه وتم القبض عليهم داخل القسم.



وكان ورد إخطار أمنى لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية من نقطة شرطة قرية المقاطعة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بملاحقة عامل بجوار النقطة والتعدي عليه بالضرب، ما تسبب في إحداث إصابات خطيرة به، وجرى نقله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة للعلاج، وفي وقت لاحق وصلت إشارة من المستشفى بوفاة المصاب.



وبالفحص، تبين إصابة أحمد محمود مصطفى، 27 سنة، على يد شخص يدعى "محمد ش. م"، محامي ومقيم بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين، وذلك بعد خلاف على مبلغ 20 جنيها قيمة الاشتراك الشهري لمشروع توزيع الخبز بالقرية.



وبتقنين الإجراءات تمكنت مباحث السنبلاوين من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم، وتم إيداع جثة المجني عليه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية للمتوفي.



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