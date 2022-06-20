بدء توافد طلاب الثانوية على لجان المنوفية لأداء أول أيام الامتحانات.. بث مباشر

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، المقرر انطلاقها اليوم الإثنين 20 يونيو وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وأكد محافظ المنوفية، على أنه سيتابع بنفسه و على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأوضحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان .

كما أكدت على أنه تم مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة، والانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.