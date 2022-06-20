اليوم السابع
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بايدن يرجح عدم زيارة أوكرانيا خلال تواجده في أوروبا الأسبوع المقبل

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:15 م
بايدن يرجح عدم زيارة أوكرانيا خلال تواجده في أوروبا الأسبوع المقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "من غير المحتمل" أن يزور أوكرانيا خلال تواجده في أوروبا الأسبوع المقبل. 
وأضاف بايدن - في تصريحات نقلتها شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أن الأمر متوقف على بعض الأمور، وأنه لا يرغب في "إحداث المزيد من الصعوبة بالنسبة للأوكرانيين"، وذلك عند سؤاله ما إذا كان لايزال يخطط لزيارة أوكرانيا بعد مشاركته في اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع بألمانيا وقمة الناتو بمدريد الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، أعرب بايدن عن اعتقاده بأنه "من المرجح" أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وكان بايدن لم يزر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الأوكرانية في روسيا، وبدلا من ذلك فقد أرسل وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن الأمريكيين، وكذلك السيدة الأولى جيل بايدن.


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