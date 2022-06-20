بالأسماء..كواليس مصرع مراقبين بالثانوية الأزهرية وإصابة 5 بتصادم بالإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارتين رقم "ط ن ي 8427"، مع سيارة رقم "ط ه س 7845"، على طريق "القنطرة غرب -الصالحية القديمة" دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية وأسفر الحادث عن مصرع " محمد م.ا" 45 عامًا وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتوفى خالد أمين محمد صالح، 37 عامًا مقيم القنطرة شرق، بعد وصوله إلى مستشفى أبو خليفة للطواري بعد إصابته بكسر بعظام الأنف مع كسر مضاعف بالساق الأيمن واشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلى بالبطن وغيبوبة تامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 5 أخرين وهم إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، 45 عامًا، رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب ومقيم التل الكبير، باشتباة كسر بالساق الأيمن، واشتباه كسر بعظام الأنف، يوسف صابر يوسف، 47 عامًا، مساعد رئيس لجنة الثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب ومقيم القصاصين، مصاب بجرح قطعى بالراس 7 سم واشتباه كسر بعظام الأنف، وزينات حسن حسين، 55 عامًا، شيخة معهد صلاح حمزة بالقصاصين، عضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب مقيمة بالقصاصين، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر باليد اليمنى مع جرح قطعى 15 سم بالرأس، وأسامة عبدالعزيز حسين، 42 عامًا عضو لجنة بالثانوية الأزهرية بالقنطرة غرب مقيم القصاصين ومصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه كسر باليد اليمنى مع جرح 15 سم بالوجه، وعليا ممدوح كامل، 42 عامًا مقيمة القصاصين، مصابة بكسر بالفك السفلى مع جرح متهتك بنفس الفك واشتباه نزيف داخلى بالبطن مع غيبوبة تامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.