بالأسماء.. إصابة 7 أوزبكستانيين في انقلاب سيارة على طريق مطروح

استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، احمد عثمان كيموف " 25 سنة " - أوزباكستاني الجنسية - مصاب باشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى مطروح العام، للعلاج بعد تقديم الإسعافات اللازمة، وخوجي اكبر رستم " 17 سنة "- اوزباكستاني الجنسية -اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله الي مستشفى مطروح العام، وحكيم اينوم جان جون " 22 سنة "- اوزباكستاني الجنسية- اشتباه pc وكدمات متفرقة بالجسم، وتم التحويل الي مستشفى مطروح العام،وصدر الدين عزام جون دل مراد " 20 سنة "- اوزباكستاني الجنسية - اشتباه pcوكدمات متفرقة بالجسم وتم التحويل الي مستشفى مطروح العام، و محمد روشن " 20 سنة " - اوزباكستاني الجنسية - مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم خروجه بعد التحسن، وعبد الرشيد اوكين جون " 22 سنة " اوزباكستاني الجنسية- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم خروجه من المستشفى بعد التحسن، وكاي باي روشين قري اوغولو " 20 سنة "- اوزباكستاني الجنسية - مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، خروج تحسن.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى رأس الحكمة، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير عليه بشكل طبيعي.

وتحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.