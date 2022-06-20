انطلاق امتحانات الثانوية العامة فى سوهاج وسط إجراءات احترازية.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج، بعنوان "توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بسوهاج.. بث مباشر"، وتناول البث انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بسوهاج، وسط إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات احترازية ووقائية كاملة، حيث يؤدى اليوم أكثر من 26 ألف طالب وطالبة الإمتحان بــ 11 إدارة تعليمية.

وتشهد محافظة سوهاج اليوم الإثنين، انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات المحافظة، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات ٢٦ ألف طالب وطالبة، موزعين على 78 لجنة، ولجنة احتياطي، حيث أنهت المديرية جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

ومن جانبه أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أنه اطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة ووصولها اللجان.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أية بلاغات والتعامل معها بشكل فوري، مشيراً إلى تكليف رؤساء المدن بضرورة المتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2021 / 2022، على مستوى المحافظة، من ملاحظين ومراقبين وإداريين ورؤساء لجان، والتي ستنطلق يوم الاثنين 20 يونيو الجاري صرح بذلك الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية

وأضاف أبو زيد، أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.