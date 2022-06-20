اليوم السابع: مصر والسعودية.. صمام الأمان لـ«بلاد العرب»

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر والسعودية.. صمام الأمان لـ«بلاد العرب».



واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: روابط تاريخية دعمها الرئيس السيسى والملك سلمان وولى العهد.. مصر والسعودية.. صمام الأمان لـ«بلاد العرب» توافق رؤى القاهرة والرياض فى ملفات الشرق الأوسط تسهم فى استقرار المنطقة ليبيا وسد النهضة والقضية الفلسطينية فى المقدمة.. والمملكة شددت على دعمها الكامل للأمن المائى المصرى.. تعاون مصرى سعودى للعمل على ترسيخ استقرار العراق ولبنان



الرئيس السيسى يؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة «شيفرون» فى مجال بحث واستكشاف وإنتاج البترول.. الرئيس يستقبل رئيس الشركة الأمريكية العالمية.. و«ويرث» يشيد بالنمو الاقتصادى والطفرة التنموية فى مصر

«مدبولى » يترأس اجتماع مجلس المحافظين.. ويؤكد: توجيهات رئاسية بتطوير أسواق بيع الرؤوس الحية.. وإقامة منافذ لبيع السلع.. وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية.. ورفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية استعدادا لعيد الأضحى وإجازة الصيف



«التعليم» تضبط 9 حالات غش وتصوير فى امتحانى «الدين» و«الوطنية» للثانوية العامة.. التواجد الأمنى والتفتيش بالعصا الإلكترونية ومنع الدخول بالموبايل وتواجد سيارات الإسعاف أبرز مشاهد أول يوم.. والطلاب: الامتحانات سهلة

أكرم القصاص يكتب: طرق السياسة والاقتصاد في عالم متوتر



برلمانيون يكشفون أولوياتهم.. ويؤكدون: الحوار الوطنى بداية جديدة للوطن ومحطة مهمة للتوقف أمام القضايا المختلفة

خلال اجتماعاتها في القاهرة.. لجنة المسار الدستورى الليبى تتوافق على مواد مسودة مشروع الدستور

رئيس الوزراء فى ملتقى «بناة مصر»: مصر نجحت في القضاء على العشوائيات الخطرة.. رئيس الوزراء: التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثمانى الأخيرة تستحق أن تروى.. وينفذ حاليا المشروع الأهم فى تاريخ مصر وهو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»



انطلاق فعاليات ملتقى «بُناة مصر» بحضور رئيس الوزراء ووزارات أفريقية وعربية.. وزير الإسكان: إنشاء المدن الجديدة فى مصر أكبر وأنجح تجربة من نوعها بالعالم.. رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى البناء: نستهدف زيادة مشاركة الشركات الوطنية بمشروعات أفريقيا

وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية قوية يمكن ربطها بحقول الغاز المنتجة فى المنطقة.. وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية قوية يمكن ربطها بحقول الغاز المنتجة فى المنطقة