وأعرب بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الكولومبي المنتخب لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع البلدين نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن الولايات المتحدة وكولومبيا تتمتعان بروابط عميقة بين الشعبين وقيم ومصالح مشتركة في الديمقراطية والأمن والازدهار الاقتصادي الشامل وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين أدى إلى تحسين الصحة العامة وسبل العيش وسيادة القانون وحماية البيئة في البلدين وفي جميع أنحاء المنطقة.

ووجه بلينكن التهنئة للشعب الكولومبي على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.

وتمكّن جوستافو بيترو، من أن يكون الرئيس المقبل لكولومبيا بعد فوزه على المليونير رودولفو هيرنانديز في انتخابات الرئاسة التي أجريت أمس الأحد.