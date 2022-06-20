وقالت زيا إن الولايات المتحدة "تدعم بقوة برامج رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف للتحديث السياسي وإصلاح حقوق الإنسان، وترحب في هذا الصدد بالاستفتاء الذي أجري على التعديلات الدستورية كخطوة تالية في عملية الإصلاح هذه".

جاء ذلك في رسالة بعثتها زيا إلى الممثل الخاص لرئيس كازاخستان للتعاون الدولي، أرزهان كازيخان ، حسبما أفادت الدائرة الصحفية بوزارة الخارجية الكازاخية.

ووفقا لبيان الدائرة الصحفية للخارجية، قالت زيا في رسالتها كذلك: "نحن على استعداد لمساعدة كازاخستان أثناء بدء الطريق الصعب لإضفاء الطابع الديمقراطي على حكومتها، وبناء مؤسسات شفافة ومتجاوبة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، بالتنسيق مع مجتمع مدني مستقل"، بحسب وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية.

وأضافت المسؤولة الأمريكية أن الولايات المتحدة ملتزمة بكازاخستان آمنة ومستقرة ومزدهرة وديمقراطية وتأمل في مناقشة الإنجازات الملموسة المستمرة لكازاخستان نحو حكم عام ديمقراطي وخاضع للمساءلة.