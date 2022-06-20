وقال مدير الوكالة الدولية فاتح بيرول - في تصريحات أوردتها قناة (فرانس 24) اليوم الاثنين، "شهدنا الكثير من التطورات الإيجابية في غانا وكينيا ورواندا ودول أخرى، لكن ذلك آخذ في التراجع مع ارتفاع عدد الأفارقة المحرومين من الكهرباء بنحو 4% مقارنة بعام 2019".

وأضاف بيرول "لا أرى سببا يدعو للتفاؤل عندما أتطلع إلى عام 2022 في ظلّ ارتفاع أسعار الطاقة والعبء الاقتصادي الذي يضعه على كاهل البلدان الإفريقية".

وأشار إلى أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع شبكتها والقدرات المتجددة هي أسس مستقبل الطاقة في القارة، حيث تمتلك إفريقيا 60% من موارد الطاقة الشمسية في العالم، لكن يوجد بها 1% فقط من المنشآت الكهروضوئية، أي أقل من هولندا.