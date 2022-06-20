الوفد الثاني من بعثة منتخب الشيش يصل القاهرة بعد الفوز ببطولة أفريقيا.. صور

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الاثنين، الوفد الثاني من بعثة منتخب مصر للرجال لسلاح الشيش بعد أن فازوا بلقب بطولة أفريقيا للمبارزة، والتى استضافتها الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدينة كازابلانكا بالمغرب، في الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجاري.

وقد وصلت البعثة على متن رحلة الناقل الوطني المصرى شركة مصر للطيران والقادمة من كازبلانكا وكان فى استقبالهم فريق من قطاع العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور طارق إسماعيل رئيس القطاع، بالورود، والذى استقبل أفراد البعثة باستراحة الـ VIP ونقل لهم تحيات مسئولى قطاع الطيران بفوز الفريق بالبطولة.

وأحرز المنتخب الوطني الميدالية الذهبية عقب فوزه على منتخب الجزائر في دور النهائي بنتيجة 45-20، وقد فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 45-11 في نصف النهائي.