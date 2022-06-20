الهجرة: فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا للحاصلين على الدبلومات الفنية

قال السفير محمد خيرت، مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، إن وزارة الهجرة تحاول دائما خلق فرص عمل للشباب المصرى بالخارج، وكذلك خلق فرص للتدريب، وكل فترة تعلن عن مجموعة من الوظائف سواء "للتدريب أو العمل".

أضاف محمد خيرت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه سيتم فتح باب التسجيل لشغل وظائف فى ألمانيا للحاصلين على الدبلومات الفنية فى الفترة المقبلة.

وأوضح مساعد وزير الهجرة للتعاون الدولى، أن كل إعلان عن وظائف يختلف فى تخصصاته وشروطه، مردفا: "نحن نستهدف الشباب من 21 سنة إلى 40 سنة، والموضوع يتم بدراسة كبيرة للوصول إلى الهدف وهو حماية الناس الأكثر عرضه لخطر الهجرة غير الشرعية".

وتابع السفير محمد خيرت: "لا يمكن للدولة أن تقوم بهجرة للعقول المستنيرة للخارج، بل تحافظ عليها بشكل كبير، حتى لا تخسر هذه العقول الهامة التى يمكن أن تعمل داخل الوطن".