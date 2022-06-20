النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن مصابى مشاجرة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول تشاجر عدد من المتهمين مع بعضهم البعض، بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات بينهم، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

كانت نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة اثنين من طرفي المشاجرة، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات متعلقة بالجيرة بين طرفي المشاجرة، مما أسفر عن إصابة شخصين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.