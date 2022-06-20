المدعى العام فى فضيحة "ووترجيت": قضية ولاية جورجيا ستتسبب بسجن ترامب‏

قال المدعى العام الذى عمل فى قضية ووترجيت ضد الرئيس الأمريكى السابق ريتشارد نيكسون قبل 50 ‏عامًا، إن قضية التدخل فى انتخابات جورجيا التى يزعم الرئيس السابق دونالد ترامب بحدوث عمليات ‏تزوير على نطاق واسع فيها، هى الأكثر احتمالًا لإرساله إلى السجن.‏

قال نيك أكرمان المدعى العام السابق لشبكة ام أس ان بى سي: "أعتقد أن هذا يكفي. فى إشارة إلى مكالمة ‏فى يناير 2021 بين ترامب ومسئول بولاية جورجيا، إذا كنت تسألنى عن أى من الحالات فى الوقت ‏الحالى، أى منها سترسل دونالد ترامب إلى السجن"‏.

قال أكرمان، المدعى العام السابق فى قوة الادعاء الخاصة فى ووترجيت: "إذا اضطررت إلى وضع كل شى ‏فى دعوى قضائية واحدة، فسيتم المضى قدمًا هنا من شأنه أن يرسل دونالد ترامب إلى السجن، إنها ‏جورجيا لا شك فى ذلك."‏

شكلت مقاطعة فولتون فى جورجيا هيئة محلفين كبرى خاصة للتحقيق فى جهود ترامب لإلغاء نتائج ‏انتخابات 2020 فى الولاية، تركز القضية على المكالمة بين ترامب ووزير خارجية جورجيا براد ‏رافينسبيرجر.‏

طلب ترامب من رافنسبرجر "إيجاد" 11780 صوتًا لقلب فوز الرئيس بايدن فى الولاية، ووصف ‏المكالمة الهاتفية بأنها "مثالية".‏

فى جورجيا، بدأت لجنة التحقيق فى الاستماع إلى شهود هذا الشهر، بمن فيهم رافينسبيرجر، ستوصى ‏هيئة المحلفين الكبرى فى نهاية المطاف بما إذا كان يتعين على المدعين العامين فى المقاطعة مقاضاة ‏ترامب جنائيًا لتدخله فى الانتخابات.‏

قال أكرمان إن قضية نيكسون حدثت فى مناخ سياسى مختلف تمامًا عن مناخ ترامب، مشيرا إلى ان ‏جميع مساعدى نيكسون أدينوا، وقال: "الشخص الوحيد الذى لم يذهب إلى السجن هو نيكسون، لأنه ‏تم العفو عنه كانت هناك مساءلة فى النهاية"، وأشار إن "السؤال الحقيقي" هو ما إذا كان ترامب ‏سيحاسب جنائيًا. ‏