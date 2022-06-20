اليوم السابع
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القوى العاملة بالمنوفية تنظم دورات تدريبية فى الحرف

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:26 ص
القوى العاملة بالمنوفية تنظم دورات تدريبية فى الحرف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
فريق المحافظات

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال الحرف المختلفة من أجل تطوير المهارات، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل بالعديد من القرى.

وأكد على حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى دورات تدريبية فى الخياطة والسباكة والكهرباء لمدة شهر بشكل كامل ومجانا وذلك بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضاف الزقم، أن من ضمن الشروط للالتحاق بالدورة أن يكون المتقدم من سن 18 سنة حتى سن 40 سنة للجنسين، ومدة الدورة للخياطة شهر أما السباكة 15 يوما والكهرباء 15 يوما.


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