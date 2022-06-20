القوى العاملة بالمنوفية تنظم دورات تدريبية فى الحرف

أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال الحرف المختلفة من أجل تطوير المهارات، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل بالعديد من القرى.
وأكد على حامد الزقم وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم البدء فى دورات تدريبية فى الخياطة والسباكة والكهرباء لمدة شهر بشكل كامل ومجانا وذلك بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.
وأضاف الزقم، أن من ضمن الشروط للالتحاق بالدورة أن يكون المتقدم من سن 18 سنة حتى سن 40 سنة للجنسين، ومدة الدورة للخياطة شهر أما السباكة 15 يوما والكهرباء 15 يوما.
القوى العاملة بالمنوفية تنظم دورات تدريبية فى الحرفالإثنين، 20 يونيو 2022 11:26 ص
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى مجال الحرف المختلفة من أجل تطوير المهارات، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل بالعديد من القرى.
الموضوعات المتعلقة
وزير القوى العاملة بالمنوفية لتسليم وثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمةالثلاثاء، 29 مارس 2022 10:05 ص
القوى العاملة بالمنوفية تحصل على المركز الأول فى الاستجابة لشكاوى المواطنينالإثنين، 25 يناير 2021 02:31 ص
بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بوزارة القوى العاملة بالمنوفيةالأربعاء، 20 يناير 2021 10:35 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة