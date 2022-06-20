القبض على استورجى وعامل بحوزتهما ربع كيلو هيروين في الغردقة

كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، مدير مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام استورجى وعامل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة شارع السلام بالغردقة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بلغت ربع كيلو هيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .