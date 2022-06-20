اليوم السابع
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القبض على استورجى وعامل بحوزتهما ربع كيلو هيروين في الغردقة

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:32 م
القبض على استورجى وعامل بحوزتهما ربع كيلو هيروين في الغردقة حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط استورجى وعامل استورجى، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين المخدر بشارع السلام بالغردقة، حرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . 
 
كانت وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، مدير مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، مفادها قيام استورجى وعامل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة شارع السلام بالغردقة.
 
عقب تقنين الاجراءات تم القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بلغت ربع كيلو هيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
 

 


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