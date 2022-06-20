الصحة العراقية: توقعات بارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بعد زيادة الفحوص المختبرية

أ.ش.أ

توقع المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في بلاده، وذلك بعد زيادة عدد الفحوص المختبرية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) العراقية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ناجمة من الكوليرا حتى الآن.

كانت الحكومة العراقية قد كشفت أمس الأحد عن إصابة 13 شخصًا بمرض الكوليرا، منهم 10 في محافظة السليمانية التي لم تشهد ظهور المرض منذ 10 سنوات.

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن الكوليرا مرض شديد الفوعة إلى أقصى حد، ويمكن أن يتسبب في الإصابة بإسهال مائي حاد، وهو يستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو شربه مياه ملوثة، وتصيب الكوليرا الأطفال والبالغين على حد سواء ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج.

ولا تظهر أعراض الإصابة بعدوى ضمات بكتيريا الكوليرا على معظم المصابين بها، رغم وجود البكتريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب الإصابة بعدواها، وبهذا تُطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاصا آخرين.

ومعظم من يُصابون بعدوى المرض يبدون أعراضا خفيفة أو معتدلة، بينما تُصاب أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد، ويمكن أن يسبب ذلك الوفاة إذا تُرك من دون علاج