السلطات الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم

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أكدت السلطات الروسية استهداف القوات الأوكرانية منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى جرح 3 أشخاص على الأقل في هذا القصف.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم المُعين من قبل موسكو سيرجي أكسيونوف - عبر "تلجرام" اليوم الإثنين "هاجم العدو صباح اليوم المنصات النفطية لشركة (تشيرنومورنيفت غاز)، ونحن على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الروسية لإنقاذ الناس"، مشيرا إلى إنقاذ 5 أشخاص من 12 شخصا بينهم 3 جرحى.

وأضاف:" أن عمليات البحث عن الأشخاص الآخرين مستمرة بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية. ولم يحدد أكسيونوف المنشآت التي أصيبت، لكن شركة (تشيرنومورنيفت غاز) تنشط في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الأسود وبحر آزوف قبالة سواحل القرم".

ويُعد هذا الهجوم، الأول من نوعه ضد منشآت نفطية في القرم منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتقول مصاد إعلامية أخرى أن الأشخاص المطلوب إنقاذهم بلغ حوالي 39 شخصا، تجري عمليا بحث لإنقاذهم.