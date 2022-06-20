السجن المؤبد لمدير شركة بتهمة ترويج الهيروين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مدير شركة بالسجن المؤبد، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وإيمان المليجي وعلي عمارة، وأمانة سر معتز مدحت ومحمد شحاته.

وأسندت النيابة للمتهم "مدير حركة في شركة" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تهمة إحراز وترويج بقصد الاتجار جوهرا مخدرا «هيروين».

وشهد مفتش شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقسم مكافحة التهريب، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهم، بناء على تحرياتها السرية التي أسفرت عن اتجاره في المواد المخدرة، تم ضبطه وبحوزته حقيبة جلدية، وبتفتيشها تبين له إحتواءها على عدة إسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، وكذا مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية، وبتفتيشه عثر على هاتفا محمولا ومبلغا ماليا آخر، وبتفتيش السيارة خاصته عثر بها على عدة إسطوانات تبين إحتواءها على ذات المادة المخدرة محل الضبط، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية والمشغولات الذهبية حصيلة اتجاره، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.