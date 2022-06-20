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الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى في مطار القاهرة الدولى

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:01 م
الرئيس السيسي يستقبل ولى العهد السعودى في مطار القاهرة الدولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى - أرشيفية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر فى زيارة تستغرق يومين.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.


السيسي

الرئيس السيسي

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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