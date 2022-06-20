"الرئاسي الليبي" يؤكد استعداده تسخير الإمكانات لعودة تجمع الساحل والصحراء لطرابلس

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أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، استعداد ليبيا تسخير كافة الإمكانات الممكنة تمهيدًا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال استقبال الكوني، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية.

وأشاد الكوني بدور الكونغو، والاتحاد الافريقي، الناجح في تحقيق الاستقرار في عدد من الدول الافريقية، وأنه سيكون فاعلا في دعم الاستقرار السياسي الليبي، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان.

من جانبه أكد الوزير الكونغولي، أن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الافريقي وانها ستتجاوز ازمتها، وتعود لها مكانتها في القارة الأفريقية والعالم.