الديوان الملكى السعودى: ولى العهد يبدأ زيارة لمصر والأردن وتركيا

كتبت - إيمان حنا

غادر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أراضى المملكة فى زيارة يبدأها اليوم؛ إلى كل من مصر والأردن وتركيا ويلتقى بزعماء الدول الثلاث، وفق بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء في نص البيان أنه " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد غادر لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة الدول، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.