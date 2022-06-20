الدفاع البريطانية: القوات الروسية أصبحت منهكة بعد 4 أشهر من الحرب فى أوكرانيا

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن القوات الروسية أصبحت منهكة بعد أربعة أشهر من بدء غزوها لأوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن مخزون صواريخ كروز المتقدمة ربما ينفذ من قوات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وتضطر إلى القتال بدون كثير من تلك المهارة.

وأضافت الوزارة إنه على مدار أربع سنوات، فإن أغلب التدريب القتالى الجوى لروسيا تم صياغته وتصميمته بشكل كبير لإقناع كبار المسئولين بدلا من تطوير مبادرة ديناميكية بين أطقم الطيران. وفى حين أن روسيا لديها قائمة مثيرة للإعجاب من الطائرات المقاتلة الحديثة وذات القدرات النسبية، إلا أن القوات الجوية فشلت تقريبا فى تطوير ثقافة مؤسسية ووتطوير مهارات مطلوبة لأفرادها من أجل تحقيق تطلع روسيا لتقديم أسلوب من الحملات الجوية أقرب للنمط الغربى.

وتابع البيان قائلا، إن هذا أدى إلى اعتماد أكبر بكثير من الخطط له على القوات البرية التي تصبح منهكة، وعلى صواريخ كروز المتقدمة، والتى من المرجح ان يتراجع مخزونها.

وزعمت الدفاع البريطانية، أنه فى صراع أوكرانيا، كان أداء القوات الجوية الروسية متراجعا، ويعد فشلها فى تقديم قوة جوية على الأرجح واحدا من العوامل الأكثر أهمية فى النجاح "المحدود" لحملة روسيا.

يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه السير جنرال أدريان برادشو، لمدير السابق للقوات الخاصة البريطانية إن على المملكة المتحدة الاستعداد للحرب كوسيلة للردع ضد بريطانيا، كما أخبر الجنرال باتريك ساندرز الجنود البريطانيين أنهم جيل يجب أن يكون مستعدا للقتال فى أوروبا مجددا مع استمرار الصراع فى أوكرانيا.