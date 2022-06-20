وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إنه بين مطلع يناير الماضي و13 يونيو الجاري 2022، تم رصد 777 محاولة عبور من خلال قوارب صغيرة تضم 132ر20 مهاجرا.

واضافت القناة أن هذه التصريحات تأتي على خلفية سياسة الهجرة المتشددة لمواجهة الهجرة غير القانونية من الجانب البريطاني.

وكان عدد المهاجرين العابرين لبحر المانش باتجاه بريطانيا قد ارتفع بشكل كبير منذ مطلع العام، حيث عبر أكثر من عشرة آلاف مهاجر القناة بشكل غير شرعي انطلاقا من الأراضي الفرنسية، مستخدمين زوارق صغيرة، وهو ما شكل موضوع خلاف متواصل بين لندن وباريس بعد البريكسيت.

