وذكرت الوزارة - في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للاجئين، أن مصر تحتفل والعالم باليوم العالمي للاجئين، مشيرة إلى أن مصر حرصت على مر تاريخها الممتد على أن تكون وطناً ثانياً لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثاً عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته.

ولفتت الوزارة إلى أن مصر طالما نادت وتنادي دوما بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل يضمن توفير حلول أكثر استدامة ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقاً من مبدأ المسئولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسئوليات.