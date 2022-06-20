اليوم السابع
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الخارجية الروسية: إجراءات ليتوانيا معادية لنا ونحتفظ بحق حماية مصالحنا

الإثنين، 20 يونيو 2022 06:34 م
الخارجية الروسية: إجراءات ليتوانيا معادية لنا ونحتفظ بحق حماية مصالحنا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ستتخذ إجراء الرد المناسب إن لم ترفع ليتوانيا القيود التي فرضتها على عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية.
وأضافت المتحدثة - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الاثنين/ - "نعتبر الإجراءات الاستفزازية للجانب الليتواني التي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولاسيما البيان المشترك لروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين كالينينجراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية لعام 2002، معادية بشكل علني".
وتابعت: "إن لم ترفع القيود عن عبور البضائع بين كالينينجراد وبقية أراضي روسيا الاتحادية عبر ليتوانيا بالكامل في المستقبل القريب، فإن روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات حماية مصالحها الوطنية".
وكانت الخارجية الروسية قد ابلغت، في وقت سابق اليوم، القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.. فيما وصف الكرملين قرار ليتوانيا بفرض الحصار على كالينينجراد بأنه "انتهاك لكل شيء وقرار غير المسبوق".
وفي المقابل، صرح وزير الخارجية الليتواني جابرييليوس لاندسبيرغيس بأن ليتوانيا فرضت الحصار على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية، وتحت قيادتها.


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