اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الفرنسية: حل البرلمان "ليس مطروحا فى الوقت الحالى"

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:26 ص
الحكومة الفرنسية: حل البرلمان "ليس مطروحا فى الوقت الحالى" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار الاثنين، إن حل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "ليس مطروحاً في الوقت الحالي".

 

وحسب موقع الشرق، رأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فشلت في منح الأغلبية لأي حزب "تشكل خطراً على البلاد"، متعهدة بأن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

 

وأظهرت الأرقام النهائية أن معسكر ماكرون حصل على 245 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 289 مقعداً.

 

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقاً كبيراً بحصده 89 مقعداً، كما فاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً ليتزعم المعارضة.

 


فرنسا

الحكومة الفرنسية

الانتخابات البرلمانية

إيمانويل ماكرون

أوليفيا جريجوار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة