الحكومة الفرنسية: حل البرلمان "ليس مطروحا فى الوقت الحالى"

وكالات

قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا جريجوار الاثنين، إن حل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "ليس مطروحاً في الوقت الحالي".

وحسب موقع الشرق، رأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي فشلت في منح الأغلبية لأي حزب "تشكل خطراً على البلاد"، متعهدة بأن يسعى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

وأظهرت الأرقام النهائية أن معسكر ماكرون حصل على 245 مقعداً، في حين تتطلب الأغلبية المطلقة 289 مقعداً.

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقاً كبيراً بحصده 89 مقعداً، كما فاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً ليتزعم المعارضة.