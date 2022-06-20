اليوم السابع
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التنمية المحلية تختتم غدا الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية من 18 دولة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:04 ص
التنمية المحلية تختتم غدا الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية من 18 دولة وزارة التنمية المحلية - ارشيفية
كتب ـ على عبد الرحمن

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تختتم وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية . 
 
جاء ذلك بمشاركة 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية وبحضور قيادات وزارة التنمية المحلية و السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. 
 
وتتيح الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية دراسة التجربة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر فى إطار رؤيه مصر 2030 ومبادرة بناء الإنسان المصري، غيرها من المبادرات المصرية التى يشيد بها العالم والمنظمات الدولية المرموقة بما يسرع من وتيره تحقيق أهداف رؤيه مصر أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة، وأن تنعم القارة بحلول هذا التاريخ بالازدهار المبنى على النمو الشامل والتنمية المتكاملة و أن تكون أفريقيا قارة متكاملة اقتصاديا تعتمد على الرؤية الأفريقية الشاملة للنهضة فى ظل المتغيرات العالمية، والمواثيق الأممية وبسواعد أبنائها وخبراتهم المكتسبة وسعيهم نحو العلم والمعرفة. 
 
الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية
الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية

 


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