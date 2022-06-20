اليوم السابع
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التخطيط: مصر تتوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية خلال الـ8 سنوات

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:00 ص
التخطيط: مصر تتوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية خلال الـ8 سنوات وزارة التخطيط - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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سعت الدولة على مدار السنوات القليلة إتاحة تعليم عالمى على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، وإتاحة فرص التعليم بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وجذب الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة فى حقل التعليم العالى والبحث العلمي؛ للاستفادة من التجارب الدولية.

 

وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن مصر توسعت إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر خلال الـ 8 سنوات، حيث تم إنشاء 5 مؤسسات تعليم أكاديمية دولية فى مصر هى (الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأهلية الفرنسية، جامعة إسلسكا، الجامعة الألمانية الدولية، جامعة بيروت العربية).

 

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر التى تستضيف فرعى جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التى تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التى تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر التى تستضيف فرع لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير).


التعليم

الجامعات الاجنبية

وزارة التخطيط

الجامعات الكندية

اخبار الاقتصاد



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