اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التأمين الصحي بالغربية: نجاح إجراء عملية حقن بالعين لتوأمين مبتسرين لأول مرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:22 م
التأمين الصحي بالغربية: نجاح إجراء عملية حقن بالعين لتوأمين مبتسرين لأول مرة إجراء أول عملية حقن بالعين لتوأم مبتسر
الغربية -محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي فى محافظة الغربية، أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمسح الشامل للأطفال حديثى الولادة، نجحت مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى فى إجراء أول عملية حقن بالعين لتوأم مبتسر يعانى من اعتلال بالشبكية.

وأشار مدير الفرع إلى أن المبادرة تهدف إلى إجراء المسح الطبى لجميع حديثى الولادة بكافة الحضانات مما يساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفى أنه قد تم حجز التوأمان بالمستشفى بعد التشخيص المبكر للمرض وأجريت لهما العملية بنجاح ويتم متابعتهم بالعيادة الخارجية للمستشفى.

ويأتى هذا فى إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.

يُذكر أن البرنامج القومى لمسح حديثى الولادة تم تطويره بإضافة 17 مرضًا، ليرتفع بذلك عدد الأمراض التى يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.

 


التامين الصحي بالغربية

التامين الصحي

جراحة

الغربية

اخبار الغربية



الموضوعات المتعلقة

وزير المالية لـ"النواب": الدولة وفرت 50 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:35 م

"التأمين الصحى الشامل" و"حياة كريمة" تسيطران على المنتدى العالمى للتمويل الصحى بواشنطن.. زيادة الإنفاق الحكومى على الصحة بنسبة 18%.. وتخصيص 16 مليار جنيه لإنشاء 1244 وحدة رعاية أولية فى القرى المستهدفة

الأحد، 19 يونيو 2022 04:00 م

وزير التعليم العالى بعد زيارة الغربية يشيد بالمنظومة الصحية.. ويؤكد: سعيد بما لمسته من نهضة بالمحافظة.. والتأمين الصحى يدعم 60 مليون مواطن.. ومشاريع الصحة تكلف الدولة الكثير لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. فيديو

الأحد، 19 يونيو 2022 11:00 ص

التأمين الصحى الشامل على مائدة المحافل الدولية.. منتدى التمويل الصحى بواشنطن يستعرض جهود الرئيس السيسى فى الإصلاح الصحى.. ويؤكد: المبادرات الصحية مهدت لتطبيق المنظومة.. والإرادة السياسية حجر الزاوية فى الإصلاح

السبت، 18 يونيو 2022 07:15 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة