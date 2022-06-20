التأمين الصحي بالغربية: نجاح إجراء عملية حقن بالعين لتوأمين مبتسرين لأول مرة

الغربية -محمد طارق

صرح الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي فى محافظة الغربية، أنه فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للمسح الشامل للأطفال حديثى الولادة، نجحت مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى فى إجراء أول عملية حقن بالعين لتوأم مبتسر يعانى من اعتلال بالشبكية.

وأشار مدير الفرع إلى أن المبادرة تهدف إلى إجراء المسح الطبى لجميع حديثى الولادة بكافة الحضانات مما يساهم فى تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأى من الأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور السيد عبد السلام مدير المستشفى أنه قد تم حجز التوأمان بالمستشفى بعد التشخيص المبكر للمرض وأجريت لهما العملية بنجاح ويتم متابعتهم بالعيادة الخارجية للمستشفى.

ويأتى هذا فى إطار خطة الفرع لإدخال خدمات تخصصية لخدمة الأطفال المبتسرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف الوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.

يُذكر أن البرنامج القومى لمسح حديثى الولادة تم تطويره بإضافة 17 مرضًا، ليرتفع بذلك عدد الأمراض التى يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.