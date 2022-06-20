اليوم السابع
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البحر في حالة مد.. إقبال كبير على شواطئ الغردقة وانتشار المنقذين فى كل مكان

الإثنين، 20 يونيو 2022 03:08 م
البحر في حالة مد.. إقبال كبير على شواطئ الغردقة وانتشار المنقذين فى كل مكان شواطئ الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم لايف جديد من شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، والتي شهدت إقبال عدد كبير من المواطنين من المقيمين في مدينة الغردقة، وكذلك كان البحر في حالة المد وهي ظاهرة ارتفاع منسوب المياه.
 
 
ويشهد شاطئ النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب تواجده وسط مدينة الغردقة، وكذلك لانخفاض سعر تذكرة دخوله،  كذلك لوجود عدد كبير من أهالي الغردقة أعضاء به.
 
وكذلك يشهد النادي الاجتماعي إقبال عدد كبير من المواطنين عن غيره من الشواطئ لوجود معدلات مرتفعة من الأمانة به من حيث تواجد عدد كبير من المنقذين وكذلك سيارة إسعاف متمركزة بشكل يومي فضل عن تحديد اماكن السباحة علامات مائية كبيرة تسمي الشمندورات.
 
 
 

 


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