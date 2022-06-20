البحر في حالة مد.. إقبال كبير على شواطئ الغردقة وانتشار المنقذين فى كل مكان

ويشهد شاطئ النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين بسبب تواجده وسط مدينة الغردقة، وكذلك لانخفاض سعر تذكرة دخوله، كذلك لوجود عدد كبير من أهالي الغردقة أعضاء به.

وكذلك يشهد النادي الاجتماعي إقبال عدد كبير من المواطنين عن غيره من الشواطئ لوجود معدلات مرتفعة من الأمانة به من حيث تواجد عدد كبير من المنقذين وكذلك سيارة إسعاف متمركزة بشكل يومي فضل عن تحديد اماكن السباحة علامات مائية كبيرة تسمي الشمندورات.