الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا..ومستوطنون يقتحمون الحرم القدسي

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الإثنين، 11 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واقتحم مستوطنون الحرم القدسي الشريف بحماية من شرطة الاحتلال.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه تم اعتقال الأسير المحرر فخر عاهد خلف من قرية "رنتيس" في رام الله، وشاب آخر من بلدة "سلواد"، وطالب في الثانوية العامة من قرية "المغير"، وآخر من بلدة "نعلين".

وفي بيت بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مسنًا ونجله من مخيم "الدهيشة"، وشابًا آخر من منطقة هندازة.

ومن الخليل، أكبر محافظات الضفة مساحة وسكانًا، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة، وثلاثة أشخاص آخرين.

واقتحم عشرات المستوطنين، الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، بدءًا من يوم الخميس الموافق 30 يونيو وحتى عيد الأضحى.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني كما هو الحال في الحرم الإبراهيمي.