اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 07:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الإعدام ينتظرها..الحكم على عصابة فرضت إتاوات وقتلت مواطنا في دار السلام اليوم

الإثنين، 20 يونيو 2022 07:00 ص
الإعدام ينتظرها..الحكم على عصابة فرضت إتاوات وقتلت مواطنا في دار السلام اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها على 3 متهمين بتكوين عصابة فرضت الإتاوات على أهالى دار السلام وقتلت مواطنا، بعد إحالتهم لفضيلة المفتي في الجلسة السابقة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، و محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
 
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين باستعراض القوة والعنف، واستخدموه قبل المجنى عليهما، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادى بهم وفرض السيطرة والإتاوة عليهم، لسلب بعض من أموالهم عنوة، وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وذخائر «فرد خرطوش، ذخائر، كذلك، مطواة» مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.
 
وأضافت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وذلك بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إلحاق الأذى به وإحداث إصابته على إثر محاولات لفرض الإتاوات عليه وأعوا لذلك الأسلحة وما أيقنوا تواجد المتوفى رفقة شقيقه بالطريق العام إلا وأضمروا فى نفوسهم إزهاق روحه فى حال امتناعه عن الوفاء بمبلغ الإتاوة وما أن امتنع المجنى عليه عن الوفاء بالمبلغ إلا وكال له المتهم الأول باستخدام سلاحا أبيضا «مطواة» ضربة استقرت بفخذه الأيسر فأحدثت به الإصابات التي تأيدت طبيا والتى أودت بحياته.
 
 
 

فرض الاتاوات

استعراض القوه

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

14 أغسطس.. الحكم على 6 متهمين باستعراض القوة والقتل فى مدينة نصر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 04:36 م

نظر إعادة محاكمة متهم بالتجمهر واستعراض القوة فى حدائق القبة.. اليوم

السبت، 11 يونيو 2022 04:00 ص

النقض تقضى بإعدام متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين بتهمة استعراض القوة والقتل

الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:59 م

احذر استعراض القوة.. الحبس سنة والمراقبة الشرطية 5 سنوات عقوبة التلويح بالعنف

الجمعة، 20 مايو 2022 09:00 ص

محاكمة 5 متهمين باستعراض القوة وقتل شخص فى حلوان غدا

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة