اليوم السابع
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الأزهر الشريف ينعى رئيس لجنة ثانوية بالإسماعيلية توفى فى حادث سير

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:41 م
الأزهر الشريف ينعى رئيس لجنة ثانوية بالإسماعيلية توفى فى حادث سير مشيخة الأزهر الشريف
كتب: لؤى على

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نعى الأزهر الشريف إبراهيم عبد المعبود إبراهيم، وكيل معهد تل البلد الإعدادى الثانوى بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والذى وافته المنية اليوم إثر حادث آليم أثناء توجهه لأداء مهام عمله كرئيس للجنة القنطرة غرب بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

 

وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

 

داعين المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.


الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

الاسماعيلية

مراقب ثانوية



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