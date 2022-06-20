استمرار حالة الارتباك فى مطارات النمسا بسبب نقص الموظفين الأرضيين

أ.ش.أ

تكررت حالة الفوضى وارتباك حركة الطيران فى مطارات النمسا، اليوم الاثنين، حيث امتدت إلى مطار انسبروك بعد يوم واحد من أزمة مماثلة فى مطار سالزبورج، مما تسبب في تقطع السبل بنحو 100 مسافر.

وقال مطار انسبروك النمساوي في بيان اليوم، "إن الأزمة تفجرت مع إلغاء رحلات شركة "ايرو وينجز" التابعة لشركة "لوفتهانزا"، مما أدى إلى حالة فوضى في حركة الطيران وإلى تراكم أمتعة المسافرين بسبب نقص الموظفين الأرضيين".. مشيرا إلى اضطرار العديد من الركاب إلى مواصلة رحلتهم بدون حقائبهم، كما تتواجد العديد من العائلات التي لديها أطفال وقد تقطعت بهم السبل في المطار.

ومن جهتها، ذكرت تقارير إعلامية أن الوضع في مطار سالزبورج لازال فوضويا، حيث تقطعت السبل بما يصل إلى 500 راكب بعد إلغاء العديد من الرحلات من وإلى سالزبورج، موضحة أن شركات الطيران تعتني حاليا بالمسافرين وتدبر لهم رحلات جوية أخرى، حيث تأخرت رحلتهم يوم واحد، وأغلبهم من المسافرين من ألمانيا إلى إيطاليا.

واعتبرت التقارير أن سبب المشاكل هو أن العديد من شركات الطيران تعاني حاليا من نقص كبير في الموظفين، حيث أثرت عمليات الإغلاق والتدابير لمدة عامين على قطاع الطيران بشدة.