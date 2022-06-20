استطلاع: مزيد من الأمريكيين يرون ضرورة اتهام ترامب فى قضية اقتحام الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن استطلاعا جديدا للرأى، وجد أن عددا متزايدا من الأمريكيين يرى ضرورة مواجهة رئيسهم السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية على صلة بأحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.

ووجد استطلاع قناة "إيه بى سى نيوز" أن 85% من المشاركين قالوا إنه ينبغي أن يواجه ترامب اتهامات جنائية، فى حين قال 40% إنه لا ينبغي أن يواجه تلك الاتهامات.

وأوضح 64% من المشاركين إنهم يعتقدون أن ترامب يتحمل قدرا هائلا من مسئولية هجوم الكابيتول، مقابل 12% قالوا إنه يتحمل قدرا كبيرا من المسئولية، و17% قالوا إنه يتحمل قدرا متوسط، و24%، قالوا إنهم لا يتحمل أى مسئولية على الإطلاق.

وكان استطلاعا مماثلا لإيه بى سى نيوز وواشنطن بوست، نشر فى أوائل مايو الماضى، وجد أن 52% من المشاركين قالوا إن ترامب ينبغي أن يحاكم جنائيا على دوره فى أحداث السادس من يناير، بينما عارض ذلك 42%.

ويأتى الاستطالع الجديد فى خضم مجموعة من الجلسات العامة التي تعقدها لجنة مجلس النواب للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتي سعى فيها أنصار الرئيس السابق لعرقلة جهود التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد تحدثت فى تقرير لها، الأحد، عن صعوبة الملاحقة القانونية للرئيس ترامب على الرغم من الأدلة المتزايد ضده، وقالت إنه لو أقامت وزارة العدل الامريكية دعوى قضائية ضده، سيواجه المحققون تحدى إظهار أنه عرف، أو لابد أنه كان يعرف، أن موقفه مبنى على تأكيدات خاطئة بشأن تزوير واسع فى الانتخابات أو أن محاولته لعرقلة تصديق الكونجرس على نتيجة الانتخابات كانت غير قانونية.