اختتام اجتماع المسار الدستورى الليبى بمصر واجتماع لعقيلة والمشرى خلال 10 أيام

كتب أحمد جمعة

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الاثنين، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

ووجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، في كلمة لها في ختام الاجتماعات، فجر الاثنين، الدعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، للاجتماع في غضون 10 أيام لاستكمال المشاورات حول بعض المواد الخلافية.

ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي، يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.

وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.