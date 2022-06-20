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اختتام اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:44 ص
اختتام اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي
كتب أحمد جمعة

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اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة، فجر الاثنين، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
 
ونجحت الأطراف الليبية لأول مرة في تحقيق توافق ليبي – ليبي يؤكد قدرة الشعب الليبي على التوافق والتوصل لحلول لأزماته بعيدا عن التدخلات الخارجية، وهو  التوافق الذي يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة للتوصل لسبل الحل الشامل للأزمة الراهنة في ليبيا.
 
وتدعم الدولة المصرية التوافق الليبي – الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية للتوصل إلى حل سلمي وشامل بإرادة ليبية خالصة، وتمثل النجاحات التي حققتها اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة أحد أهم الأمور التوافقية التي حققها مجلسي النواب والدولة الليبيين.

اجتماع المسار الدستوري الليبي

البيان الختامي لاجتماعات القاهره

اخبار ليبيا

البرلمان الليبي

مجلس الدوله

البيان الختامي لاجتماعات المسار الدستوري الليبي



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