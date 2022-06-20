اليوم السابع
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اجتماع باكستانى أممى لدعم المرأة بمشاركة حرم سفير مصر لدى إسلام أباد

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:04 م
اجتماع باكستانى أممى لدعم المرأة بمشاركة حرم سفير مصر لدى إسلام أباد اجتماع باكستاني – أممي لدعم المرأة
كتب أحمد جمعة

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استضافت سفارة مصر لدى باكستان بمقر دار السكن اجتماعا للجنة الوطنية لوضع المرأة الباكستانية (NCSW) بالتعاون مع السفارة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى باكستان اجتماعًا بين مسؤولى مكاتب الغرف التجارية والصناعية النسائية من جميع أنحاء باكستان وشخصيات بارزة من جميع أنحاء باكستان.

 

أكدت وسائل إعلام باكستانية أن الهدف الرئيسى للنشاط هو تحسين التنسيق بين هذين الفاعلين الرئيسيين من خلال الحوار التفاعلى لتعزيز الإدماج المالى للمرأة.

 

وفى حديثها بهذه المناسبة، قالت رئيسة المجلس الوطنى للمرأة فى باكستان، نيلوفر بختيار، أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو المفتاح لتنمية وتقدم هذه الأمة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على جدول الأعمال هذا من خلال تقديم مبادرات مختلفة والجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية لمناقشة الفجوات بشكل مفتوح وتحديد الحلول الضرورية لإدماج المزيد من النساء فى عالم الأعمال.

 

فيما أكدت رئيسة اللجنة الوطنية لوضع المرأة الباكستانية أن 1٪ فقط من النساء هن من رواد الأعمال فى باكستان، وهو أدنى معدل فى هذه المنطقة

 

وحضرت هذه المناسبة رئيسات غرفة التجارة والصناعة النسائية من إسلام أباد، وروالبندى، ولاهور، وكويتا، وبيشاور، وكراتشي، وغيرهم.

 

طالب شاغلو مكاتب غرفة التجارة والصناعة النسائية فى باكستان بتخصيص أكبر للموارد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء من قبل المؤسسات المالية.

 

وقدمت حرم السفير المصرى فى باكستان السيدة علياء الصيرفى مكاناً للحوار كونها داعماً قوياً لمبادرات التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة أن النساء من جميع أنحاء العالم بحاجة إلى دعم بعضهن البعض للمطالبة بوضعهن اللائق فى المجتمع.

 

كما كشفت شارميلا رسول، الرئيسة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى باكستان، عن الأهمية الحاسمة لهذه المبادرة وأكدت دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى باكستان للخطوة للمضى قدماً بجدول الأعمال.

 

اتفقت الحاضرون على الدعم المتبادل والترويج للمنتجات التى تصنعها النساء والعاملات من المنزل وغيرها من الشركات التى تقودها النساء، والاتفاق على أن يقوم المجلس الوطنى للمرأة فى باكستان بدعم من السفارة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى باكستان بتنظيم ورش عمل للتعلم من الأقران.

 


دعم المرأة

سفير مصر لدى إسلام أباد

إسلام أباد

مصر



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