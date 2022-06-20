اليوم السابع
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الإثنين، 20 يونيو 2022 02:12 م
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إصابة مراقب بغيبوبة سكر وسقوط طالبة مغشيا عليها داخل لجنة امتحان بكفر الشيخ

الإثنين، 20 يونيو 2022 02:02 م
إصابة مراقب بغيبوبة سكر وسقوط طالبة مغشيا عليها داخل لجنة امتحان بكفر الشيخ سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أصيب مراقب بغيبوبة سكر داخل إحدى لجان الحامول، وإصابة طالبة داخل إحدى لجان البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، ليتم نقلهما إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بتعرض مراقب " إ. ع. إ" 40 عاما، لغيبوبة سكرية داخل لجنة امتحانات مدرسة الحامول الثانوية بنين، حيث جرى إسعافه وإفاقته داخل اللجنة بمعرفة مسعفى مرفق هيئة الإسعاف ولم يتم نقله إلى المستشفى.

 

كما رصدت إصابة "ر. ك. م"، طالبة، 18 عاما، بحالة إغماء أثناء أداء الامتحان داخل مدرسة برج البرلس الثانوية ليجرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزى، لتلقى الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

 

ومن جانبه أعلن محافظ كفر الشيخ أنه قد 21 ألفا و180 طالبا وطالبة امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية، وتغيب عن أداء الامتحان 132 عن أداء الامتحانات، فيما لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية وكذلك الغرف الفرعية أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

 

 


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