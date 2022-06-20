إسعاف المنوفية تؤمن لجان الثانوية العامة

فريق المحافظات

أعلن مرفق إسعاف محافظة المنوفية اليوم عن رفع حالة الطوارئ الكاملة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة، اليوم، فى إطار الخطة الكاملة لتأمين الامتحانات.



ويتولى مرفق إسعاف محافظة المنوفية مهمة تأمين الطلاب تحت رئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق الإسعاف وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية.



فيما تم إلغاء الإجازات ورفع درجات الطوارئ القصوى وتقسيم المحافظة إلى أربعة قطاعات لكل قطاع فريق مرور على اللجان لتفعيل سرعة الوصول إلى البلاغ، ومرتبطة جميعها بغرفة العمليات المركزية .



من جانبها، أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال 34 ألفا و521 طالبا وطالبة، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بمعدل استراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان.



كما أكدت قرنى، على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة، وتم الانتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.



جدير بالذكر، أن طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يؤدون امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي الإثنين وغدا الثلاثاء لتبدأ أعمال امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري .



