اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارات التعليم بالمنوفية تتابع امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:26 ص
إدارات التعليم بالمنوفية تتابع امتحانات الثانوية العامة لجان الثانوية العامة
فريق المحافظات

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أطلقت الإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، عدد من الجولات التفقدية باللجان المختلفة بمحافظة المنوفية، للوقوف على مدى الراحة للطلاب وتوفير الجو المناسب لهم، وتخطى أى عقبات اثناء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن بالمراكز المختلفة  .

وأطلقت إدارة الباجور، جولة تفقدية شارك فيها محمد صحصاح مدير الإدارة التعليمية، والمهندسة مروة زهران رئيس الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، محمد عزت نائب رئيس المركز، من أجل الوقوف على الامتحانات .

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وهو الامر الذى تكرر بالادارات المختلفة بالمحافظة كاشمون وتلا والشهداء وقويسنا وبركة السبع والسادات ومنوف، وذلك فى إطار توفير افضل الوسائل للطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الامتحانات  .

من جانبها أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم الإنتهاء من تجهيز 108 لجان امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإستقبال 34 ألفا و521  طالبا وطالبة ، فضلا عن فرش وتجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، بمعدل أستراحتين بكل إدارة، مشيرة إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان .

كما أكدت قرنى، على أنه تم التأكيد على مراجعة مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة واستعراض كافة التعليمات والضوابط المنظمة وتم الإنتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.

جدير بالذكر أن طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يؤدون امتحانات الدور الأول في المواد التي لا تضاف للمجموع على مدار يومي الإثنين وغدا الثلاثاء لتبدأ أعمال امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 26 من يونيو الجاري .
 


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