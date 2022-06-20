اليوم السابع
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إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة

الإثنين، 20 يونيو 2022 05:49 م
إخلاء سبيل 6 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة محكمة ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بالقضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهم اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

 

 


اخلاء سبيل متهمين

قضية مكملين

المحور الإعلامي لجماعة الإخوان



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