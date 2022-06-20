"أونكتاد": العالم على شفا أزمة الغلاء الأكثر حدة منذ جيل

حذّرت الأمينة العامة لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ريبيكا جرينسبان، أن العالم على شفا أزمة غلاء معيشة هي الأكثر حدة منذ جيل، بجانب أن مزيج الصدمات الذي شهده العالم، من وباء "كوفيد-19" وتغير المناخ والأزمة البيئية إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، يهدد بخلق آثار مضاعفة هائلة في جميع أنحاء العالم النامي في شكل أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الأمينة العامة للأونكتاد، اليوم الاثنين، في جنيف، خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنمية. وأشارت جرينسبان إلى أن منظمة "أونكتاد" كانت قد حذرت في مارس الماضي من احتمال حدوث أزمة انعدام الأمن الغذائي وتضاعف آثار زيادة أسعار الطاقة وتشديد الظروف المالية، وهي التحذيرات التي أصبحت واضحة للجميع الآن.
وقالت المسؤولة الأممية إن الاضطرابات التجارية تعني أن سلاسل التوريد لن تكون قادرة على التكيف وسترتفع أسعار الغذاء والطاقة كما ستتدهور الأوضاع المالية بسرعة وستزداد احتمالية الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن سعر النفط الخام الحالي يبلغ 120 دولارًا للبرميل، ويتوقع البعض أن يصل إلى 150-175 دولارًا للبرميل قبل الشتاء القادم، في الوقت الذي وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء لارتفاعات تاريخية ويواجه مئات الآلاف من الناس بالفعل المجاعة نتيجة لذلك.
"أونكتاد": العالم على شفا أزمة الغلاء الأكثر حدة منذ جيلالإثنين، 20 يونيو 2022 07:10 م
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حذّرت الأمينة العامة لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، ريبيكا جرينسبان، أن العالم على شفا أزمة غلاء معيشة هي الأكثر حدة منذ جيل، بجانب أن مزيج الصدمات الذي شهده العالم، من وباء "كوفيد-19" وتغير المناخ والأزمة البيئية إلى تداعيات العملية العسكرية الروسية الحالية في أوكرانيا، يهدد بخلق آثار مضاعفة هائلة في جميع أنحاء العالم النامي في شكل أزمة كبيرة في تكلفة المعيشة.
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