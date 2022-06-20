"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 30 صك لحم سودانى وبلدى ضمن مشروع صكوك الأضحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يتم العمل بمشروع "صكوك الأضاحي" على قدم وساق وتم بيع 30 من صكوك بمدن المحافظة حتى الآن، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح رجال إدارة أوقاف النمسا ببيع 14 صك، وديوان عام المديرية بيع 5 صكوك، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 6 صكوك، وإدارة أوقاف أصفون 1 صك أضحية، وإدارة أوقاف بندر الأقصر 1 صك، وإدارة أوقاف أرمنت 3 صكوك، بذلك يكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحي حتى تاريخه 30 من الصكوك، حيث أنه من بين مفردات دور الأوقاف، ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد.



ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.







