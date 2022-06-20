اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة داخل غرفة بمحطة قطار قها

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:19 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة داخل غرفة بمحطة قطار قها اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص مشنوق بغرفة السكة الحديد بمدينة قها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت باستعجال التحريات حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من قسم قها، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص مشنوق بغرفة السكة الحديد بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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