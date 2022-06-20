أسعار النفط تسجل 113.66دولار لبرنت و110.14دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 113.66دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 110.14دولار للبرميل.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد فيلا فاريولا، الأحد، أن استيراد النفط العراقى خيار جيد لأوروبا، وذلك فى خضم بحث الدول الأوروبية عن شركاء وبدلاء جدد حول ملف استيراد النفط.

وقال فاريولا في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المتغيرات فى سوق النفط هى حسب العرض والطلب، وهناك تأثير كبير للأزمة الأوكرانية وآثارها الاقتصادية، فضلاً عن مواجهة العديد من التفاصيل والضمانات، ومن خلال هذه العملية فإن للموضوع تشعباته الخاصة".

وكانت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، قد كشفت في وقت سابق، عن مفاتحة فرنسا بإمكانية تزويد العراق السوق الأوروبية بالنفط.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده ملتزمة بشكل كامل بحصتها في اتفاق أوبك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق قال مندوبون من أوبك ومصادر من قطاع النفط إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ في 2023 مع ارتفاع أسعار الخام والوقود الذي يدفع التضخم للصعود ويتسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانتعش استخدام الوقود بعد انخفاضه بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020 وفي طريقه لتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. لكن الأسعار المرتفعة قوضت توقعات النمو لعام 2022 وغذت التوقعات بتباطؤ النمو في 2023 بحسب "رويترز".

من المتوقع أن تصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أول توقعات للطلب في 2023 في يوليو،ويجري ترقب توقعاتها وكذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس بحثا عن مؤشرات عن الاتجاه الذي ستتخذه سياسات أوبك.