اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 02:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022 فى مصر

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022 فى مصر ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 في مصر استقرارا وثباتا ملحوظا في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند 1842 دولار وقت صياغة هذه السطور، رغم أن السعر العالمي للمعدن كان متجها نحو الصعود بعد تراجع تأثير صعود الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
 
ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.كما تأثرت جاذبية السبائك هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفدرالي الأميركي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.
 
عادة ما يكون التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، وفي الوقت نفسه، ظل الطلب على الذهب الطبيعي فاترًا في الصين المستهلك الرئيسي بسبب قيود كورونا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 863 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 1006 جنيهات.
 
عيار 24 يسجل 1149 جنيها.
 
الجنيه الذهب 8046 جنيها.
 
أونصة الذهب 1842 دولار.
 
وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط بالرغم من وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار إضافة إلي سعر اونصة الذهب عالمياً.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة