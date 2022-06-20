أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 في مصر استقرارا وثباتا ملحوظا في مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك مع استقرار سعر اونصة الذهب عالمياً عند 1842 دولار وقت صياغة هذه السطور، رغم أن السعر العالمي للمعدن كان متجها نحو الصعود بعد تراجع تأثير صعود الدولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية.كما تأثرت جاذبية السبائك هذا الأسبوع بإجراءات التشديد الصارمة من البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم لكبح التضخم، حيث قام الفدرالي الأميركي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994.

عادة ما يكون التضخم وعدم اليقين الاقتصادي داعمين للذهب، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا، وفي الوقت نفسه، ظل الطلب على الذهب الطبيعي فاترًا في الصين المستهلك الرئيسي بسبب قيود كورونا.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 863 جنيها.

عيار 21 يسجل 1006 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1149 جنيها.

الجنيه الذهب 8046 جنيها.

أونصة الذهب 1842 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب تحرك نحو الصعود أو الهبوط بالرغم من وذلك بفعل عوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك العامل الأهم وهو سعر الدولار إضافة إلي سعر اونصة الذهب عالمياً.